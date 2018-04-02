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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Eskişehirspor'da şok ayrılık!

    Eskişehirsporda şok ayrılık!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    , teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

    Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz yaptığı açıklamada, "Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden Teknik Direktörümüz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır. Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır. Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz" dedi.

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