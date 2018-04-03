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    03 Nisan 2018, Salı

    FUTBOL

    Sevilla yedek kulübesinden Messi'ye mesaj

    Sevilla yedek kulübesinden Messiye mesaj
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    İspanya La Liga karşılaşmasında Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi ile Sevilla yedek kulübesindekiler arasında yaşanan bir an kameralara yansıdı.

    La Liga'da Sevilla'nın Barcelona'yı konuk ettiği karşılaşmada Lionel Messi oyuna girerken Sevilla yedek kulübesinden birilerinin Arjantinli yıldız futbolcuya laf attığı o an kameralara yansıdı.

    Kulübedekilerin Messi'nin oyuna girmek için saha kenarına yöneldiği sırada kendisine çok gol atmamasını ima etmek amacıyla "Yavaş ol. Fazla acımasız davranma" dedikleri öğrenilirken, Messi'nin bu yoruma gülerek karşılık verdiği görüldü.



    Maçın 58. dakikasında oyuna giren tecrübeli yıldız, 89. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

    aspor.com.tr / Dış Haberler

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