Sevilla yedek kulübesinden Messiye mesaj

İspanya La Liga karşılaşmasında Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi ile Sevilla yedek kulübesindekiler arasında yaşanan bir an kameralara yansıdı.

La Liga'da Sevilla'nın Barcelona'yı konuk ettiği karşılaşmada Lionel Messi oyuna girerken Sevilla yedek kulübesinden birilerinin Arjantinli yıldız futbolcuya laf attığı o an kameralara yansıdı.

Kulübedekilerin Messi'nin oyuna girmek için saha kenarına yöneldiği sırada kendisine çok gol atmamasını ima etmek amacıyla "Yavaş ol. Fazla acımasız davranma" dedikleri öğrenilirken, Messi'nin bu yoruma gülerek karşılık verdiği görüldü.







Maçın 58. dakikasında oyuna giren tecrübeli yıldız, 89. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.



aspor.com.tr / Dış Haberler