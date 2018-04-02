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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev

    UEFAdan Meliz Özçiğdeme görev
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanacak organizasyonda Özçiğdem ve Gök'ün görev yapacağı 5. grupta, Macaristan, Hollanda, İsveç ve Slovenya takımları mücadele edecek.

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