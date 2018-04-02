UEFAdan Meliz Özçiğdeme görev

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UEFA'dan Meliz Özçiğdem'e görev
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök, 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elit Turu 5. grup maçlarında görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihlerinde Macaristan'da oynanacak organizasyonda Özçiğdem ve Gök'ün görev yapacağı 5. grupta, Macaristan, Hollanda, İsveç ve Slovenya takımları mücadele edecek.
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