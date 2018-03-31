Kloppla 100. galibiyet

31 Mart 2018, Cumartesi
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Klopp'la 100. galibiyet
Giriş Tarihi: 31.03.2018
Jurgen Klopp Liverpool'un başında 100. galibiyetine imza attı.
Ligde ikinci sırayı Manchester United'dan devralmak isteyen Liverpool, Crystal Palace deplasmanında Mohamed Salah'ın golüyle kazandı.
İngiltere Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın golleri Milivojevic, Sadio Mane ve Mohamed Salah'tan geldi.
Jurgen Klopp, bu galibiyetle Liverpool'un başında 100. galibiyetine imza attı.
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