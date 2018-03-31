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    31 Mart 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Klopp'la 100. galibiyet

    Kloppla 100. galibiyet
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Jurgen  'un başında 100. galibiyetine imza attı.

    Ligde ikinci sırayı Manchester United'dan devralmak isteyen , Crystal Palace deplasmanında Mohamed Salah'ın golüyle kazandı.

    İngiltere Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Liverpool, Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın golleri Milivojevic, Sadio Mane ve Mohamed Salah'tan geldi.

    Jurgen , bu galibiyetle Liverpool'un başında 100. galibiyetine imza attı.

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