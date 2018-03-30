Strootmandan Cengize büyük övgü

Roma’nın başarılı futbolcusu Kevin Strootman, milli futbolcu Cengiz Ünder’in iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, potansiyelini göstermesi durumunda Roma ve futbol dünyası için büyük bir oyuncu olabileceğini ifade etti

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Roma'nın Hollandalı futbolcusu Kevin Strootman, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili konuştu. Cengiz'in giderek takımın parçası olduğunu dile getiren Strootman, "İtalyanca için hala biraz zorlanıyor. Bu da onun için çok zor. Çünkü o da çok fazla İngilizce bilmiyor. Başlangıçta sadece Türkçe konuştu. Biz ona İtalyanca konusunda yardım ediyoruz. Sahada da iyi şeyler yapıyor, bu da elbette takım için de iyi" diye konuştu.Cengiz'in iyi oynadığını vurgulayan başarılı futbolcu, "Ne kadar yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Eğer kendi potansiyelini gösterirse Roma ve futbol dünyası için büyük bir oyuncu olacaktır" şeklinde konuştu.