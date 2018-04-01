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    01 Nisan 2018, Pazar

    FUTBOL

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev

    UEFAdan Cüneyt Çakıra dev görev
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus'un sahasında Real Madrid ile oynayacağı maçı yönetecek.

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Juventus ile Real Madrid arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak. 3 Nisan Salı günü Juventus Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı olarak görev alacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

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