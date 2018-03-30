30 Mart 2018, Cuma
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Yeni takımı belli oldu
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Adı bir süredir Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla anılan Thomas Tuchel için, bir iddia da Fransız basınından geldi
Le Parisien gazetesindeki habere göre PSG, adı son dönemde Manchester United, Chelsea ve Arsenal ile anılan Thomas Tuchel ile anlaştı.
Geçen yıl Borussia Dortmund'dan ayrıldığından beri herhangi bir takımla anlaşamayan Thomas Tuchel'in, iyi derecede Fransızca konuşması da PSG'yi kendisine çeken noktalardan biri. Dortmund'dan ayrıldığı günden bu yana Bayern Münih teknik direktörlüğüne aday gösterilen Tuchel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kariyerini yurt dışında sürdüreceğini söylemişti.
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