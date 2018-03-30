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    30 Mart 2018, Cuma

    FUTBOL

    Yeni takımı belli oldu

    Yeni takımı belli oldu
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Adı bir süredir Avrupa'nın üst düzey takımlarıyla anılan için, bir iddia da Fransız basınından geldi

    Le Parisien gazetesindeki habere göre , adı son dönemde Manchester United, Chelsea ve Arsenal ile anılan ile anlaştı.

    Geçen yıl Borussia 'dan ayrıldığından beri herhangi bir takımla anlaşamayan Thomas Tuchel'in, iyi derecede Fransızca konuşması da PSG'yi kendisine çeken noktalardan biri. Dortmund'dan ayrıldığı günden bu yana Bayern Münih teknik direktörlüğüne aday gösterilen Tuchel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kariyerini yurt dışında sürdüreceğini söylemişti.

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