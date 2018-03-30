Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek - Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları yapılacak - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta müsabakaları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

1 Nisan Pazar:

13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

2 Nisan Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

15.00 Boluspor-Gaziantepspor (Bolu Atatürk)

1 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (Elazığ Atatürk)

15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Yeni Eskişehir)

2 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Eyüpspor-Tokatspor (Esenler)

14.00 Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor (Menemen İlçe)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 İnegölspor-Kastamonuspor 1966 (İnegöl İlçe)

15.00 Sancaktepe Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)

1 Nisan Pazar:

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Sarıyer-Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Kocaeli Birlikspor-Hatayspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Hacettepe-Kahramanmaraşspor (Ankara 19 Mayıs)

1 Nisan Pazar:

15.00 BUGSAŞ Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)

15.00 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)

15.00 Niğde Belediyespor-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)

15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Silivrispor-Ottocool Karagümrük (Silivri)

15.00 Karşıyaka-Nazilli Belediyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Sakaryaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Çatalcaspor (Vefa)

15.00 Ofspor-Yomraspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

1 Nisan Pazar:

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Çanakkale Dardanel-Orhangazi Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)

15.00 Bergama Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

15.00 12 Bingölspor-Kozan Belediyespor (Bingöl)

15.00 Düzcespor-Erzin Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Kemerspor 2003 (Aktepe)

15.00 Erbaaspor-Bayrampaşa (Erbaa İlçe)

2. Grup

Yarın:

13.30 Kırıkhanspor-Darıca Gençlerbirliği (Kırıkhan İlçe)

15.00 1461 Trabzon-Erokspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Anadolu Bağcılarspor-Ankara Demirspor (Bağcılar Mahmutbey)

1 Nisan Pazar:

15.00 Yeni Orduspor-Ergene Velimeşespor (Ordu 19 Eylül)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Muğlaspor (Van Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-Tire 1922 (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Yeşil Bursa-Kayseri Erciyesspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Pazarspor (Erzincan 13 Şubat)

15.00 Turgutluspor-Gölcükspor (Turgutlu 7 Eylül)

3. Grup

Yarın:

15.00 Kocaelispor-Cizrespor (İzmit İsmetpaşa)

1 Nisan Pazar:

12.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Arsinspor-Kızılcabölükspor (Arsin İlçe)

15.00 Tekirdağspor-Ankara Adliyespor (Namık Kemal)

15.00 Aydınspor 1923-Karacabey Birlikspor (Adnan Menderes)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Tarsus İlçe)

15.00 Payasspor-Elaziz Belediyespor (Payas İlçe)

15.00 Osmaniyespor-Çorum Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)

15.00 UTAŞ Uşakspor-Sultanbeyli Belediyespor (Uşak 1 Eylül)