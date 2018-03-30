Futbolda haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'e 27. hafta maçlarıyla devam edilecek - Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmaları yapılacak - TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta müsabakaları oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
Yarın:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Spor Toto 1. Lig
Yarın:
13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
15.00 Boluspor-Gaziantepspor (Bolu Atatürk)
1 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (Elazığ Atatürk)
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Yeni Eskişehir)
2 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Eyüpspor-Tokatspor (Esenler)
14.00 Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor (Menemen İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 İnegölspor-Kastamonuspor 1966 (İnegöl İlçe)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)
1 Nisan Pazar:
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
15.00 Sarıyer-Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Hatayspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Hacettepe-Kahramanmaraşspor (Ankara 19 Mayıs)
1 Nisan Pazar:
15.00 BUGSAŞ Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)
15.00 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)
15.00 Niğde Belediyespor-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)
15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Silivrispor-Ottocool Karagümrük (Silivri)
15.00 Karşıyaka-Nazilli Belediyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Sakaryaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Çatalcaspor (Vefa)
15.00 Ofspor-Yomraspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
1 Nisan Pazar:
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Çanakkale Dardanel-Orhangazi Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
15.00 Bergama Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
15.00 12 Bingölspor-Kozan Belediyespor (Bingöl)
15.00 Düzcespor-Erzin Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Kemerspor 2003 (Aktepe)
15.00 Erbaaspor-Bayrampaşa (Erbaa İlçe)
2. Grup
Yarın:
13.30 Kırıkhanspor-Darıca Gençlerbirliği (Kırıkhan İlçe)
15.00 1461 Trabzon-Erokspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Ankara Demirspor (Bağcılar Mahmutbey)
1 Nisan Pazar:
15.00 Yeni Orduspor-Ergene Velimeşespor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Muğlaspor (Van Atatürk)
15.00 Diyarbekirspor-Tire 1922 (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Yeşil Bursa-Kayseri Erciyesspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Pazarspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Turgutluspor-Gölcükspor (Turgutlu 7 Eylül)
3. Grup
Yarın:
15.00 Kocaelispor-Cizrespor (İzmit İsmetpaşa)
1 Nisan Pazar:
12.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Arsinspor-Kızılcabölükspor (Arsin İlçe)
15.00 Tekirdağspor-Ankara Adliyespor (Namık Kemal)
15.00 Aydınspor 1923-Karacabey Birlikspor (Adnan Menderes)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Tarsus İlçe)
15.00 Payasspor-Elaziz Belediyespor (Payas İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Çorum Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Sultanbeyli Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
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