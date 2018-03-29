Cüneyt Çakır Dünya Kupasında düdük çalacak

29 Mart 2018, Perşembe
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FIFA, bu yaz düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve 63 yardımcı hakemi açıkladı.
Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda düdük çalacak
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacağı açıklandı.
FIFA, bu yaz düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve 63 yardımcı hakemi açıkladı.
Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.
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