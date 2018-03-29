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    29 Mart 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda düdük çalacak

    Cüneyt Çakır Dünya Kupasında düdük çalacak
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacağı açıklandı.

    FIFA, bu yaz düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak 36 hakem ve 63 yardımcı hakemi açıkladı.

    Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak.

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