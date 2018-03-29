;
    29 Mart 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Tevez hapishanede sakatlandı

    Tevez hapishanede sakatlandı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors’ta forma giyen Arjantinli yıldız golcü Carlos Tevez, ziyaret amaçlı gittiği hapishanede sakatlandı.

    Avrupa'da Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi kulüplerde forma giymiş olan golcü futbolcu Carlos Tevez, bu kez de yeşil saha dışında sakatlandı. Başarılı futbolcu, silahlı soygun suçundan 16 yıl hapse çarptırılan kardeşini ziyaret etmek için gittiği cezaevinde mahkumlarla maç yaptı. 20 dakika süren mücadelede Arjantinli yıldız sakatlık geçirirken, yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri
    Türkiyede Video Hakem Sisteminde bir ilk yaşandı! Türkiye'de Video Hakem Sistemi'nde bir ilk yaşandı!
    Arjen Robbenden transfer açıklaması Arjen Robben'den transfer açıklaması
    BİZE ULAŞIN