29 Mart 2018, Perşembe
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Tevez hapishanede sakatlandı
Giriş Tarihi: 29.03.2018
Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors’ta forma giyen Arjantinli yıldız golcü Carlos Tevez, ziyaret amaçlı gittiği hapishanede sakatlandı.
Avrupa'da Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi kulüplerde forma giymiş olan golcü futbolcu Carlos Tevez, bu kez de yeşil saha dışında sakatlandı. Başarılı futbolcu, silahlı soygun suçundan 16 yıl hapse çarptırılan kardeşini ziyaret etmek için gittiği cezaevinde mahkumlarla maç yaptı. 20 dakika süren mücadelede Arjantinli yıldız sakatlık geçirirken, yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
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