;
    29 Mart 2018, Perşembe

    FUTBOL

    Lewandowski'den flaş talep

    Lewandowskiden flaş talep
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmak istediğini kulübüne iletti.

    İspanyanın prestijli spor gazetelerinden AS'ta yer alan habere göre, Lewandowski, sezon sonunda La Liga'da forma giymek istediğini ve Real Madrid'le transfer görüşmelerine onay verilmesini Bayern Münih yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge'ye iletti.

    Polonyalı golcünün bu talebi Rummenigge tarafından da doğrulanırken Alman efsane, Lewandowski'nin 'hayallerinin takımı' Real Madrid'de oynamak istediğini söylediğini belirtti.

    AS ayrıca, Real Madrid'in Lewandowski'nin transferini sezon sonunda bitirmek için 150 milyon € civarı bir bütçe ayıracağını satırlarına taşıdı.

    aspor.com.tr / Dış Haberler

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Sahaya silahla dalmıştı, cezası belli oldu Sahaya silahla dalmıştı, cezası belli oldu
    Tevez hapishanede sakatlandı Tevez hapishanede sakatlandı
    Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri Yıllara göre futbol tarihinin en pahalı transferleri
    BİZE ULAŞIN