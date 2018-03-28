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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Türkiye'de Video Hakem Sistemi'nde bir ilk yaşandı!

    Türkiyede Video Hakem Sisteminde bir ilk yaşandı!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Türkiye'de ikinci kez çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi bir ilke imza atarak yanlış kararı düzeltti.

    Azerbaycan ile Makedonya arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçında bir ilk yaşandı. Türkiye'de ikinci kez çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi bir ilke imza atarak yanlış kararı düzeltti.

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