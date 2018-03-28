Türkiyede Video Hakem Sisteminde bir ilk yaşandı!

28 Mart 2018, Çarşamba
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Türkiye'de Video Hakem Sistemi'nde bir ilk yaşandı!
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Türkiye'de ikinci kez çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi bir ilke imza atarak yanlış kararı düzeltti.
Azerbaycan ile Makedonya arasında Antalya'da oynanan hazırlık maçında bir ilk yaşandı. Türkiye'de ikinci kez çevrimiçi olarak uygulanan Video Hakem Sistemi bir ilke imza atarak yanlış kararı düzeltti.
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