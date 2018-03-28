Arjen Robbenden transfer açıklaması

Son dönemlerde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Hollandalı yıldız futbolcu Arjen Robben, B. Münih'teki geleceği ve kariyer planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya'da yayın yapan BR Sport sitesine özel bir röportaj veren Hollandalı yıldız oyuncu, son zamanlarda hakkında çıkan transfer dedikodularına açıklık getirdi.



Ortaya atılan iddialarla ilgili sorulan soruları yanıtlayan Robben, Bayern Münih'teki geleceğine ilişkin kararını Nisan ayında vereceğini söyledi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu yaptığı açıklamada "Geleceğim hakkında biraz sabırsızım ama Karl-Heinz Rummenigge bana Nisan ayında bir araya gelip detaylı bir görüşme yapacağımız bilgisini verdi" dedi.









Robben, ayrıca "Benim için en zor olan şey futbol kariyerimin sonlarına yaklaştığım bu dönemde doğru seçimi yapmak" ifadelerini kullandı.



A Spor / Dış Haberler