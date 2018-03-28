Kadın millilerin aday kadrosu açıklandı

Estonya ile iki hazırlık maçı yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 2 Nisan Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan milliler, 4 ve 7 Nisan tarihlerinde Estonya ile karşılaşacak.

Maçlar federasyonun Riva'daki tesislerinde oynanacak.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fatma Şahin (Konak Belediyespor), Selda Akgöz, Şevval Alpavut (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Berna Yeniçeri, Arzu Karabulut, Ebru Topçu, Sevgi Çınar, Ecem Cumert (Ataşehir Belediyespor), Didem Karagenç, Başak Gündoğdu, Fatma Kara (Beşiktaş), Dilara Özlem Sucuoğlu (SV Meden 1912), Ebru Uzungüney, Çağla Korkmaz (TSV Schoot Mainz), Fatma Işık (FV Löchgau), Busem Şeker (SV Henstedt Ulzburg), Pakize Gözde Dökel (1.FFC Recklinghausen), Selen Altunkulak (FC Metz), Selin Dişli (Fortuna Köln), Aycan Yanaç (FC Nürnberg), Melike Pekel (Paris Saint Germain-FC), Müzeyyen Dilek Özbiler (Kireçburnuspor).