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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Alex de Souza Altınordu'da

    Alex de Souza Altınorduda
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, Altınordu tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapacak

    Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada Türkiye'ye gelecek Alex de Souza'nın bu yıl 5'incisi düzenlenecek 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nın 6 Nisan'da gerçekleştirilecek açılış töreninde başlama vuruşunu yapacağı belirtildi.

    Bu yıl 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da Türkiye'yi temsil edecek.

    Öte yandan, İzmir Kupası'nın basın toplantısının Alex de Souza'nın da katılımıyla 3 Nisan Salı günü Çırağan Sarayı'nda yapılacağı kaydedildi.

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