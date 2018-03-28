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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Capello, Jiangsu Suning'den ayrıldı

    Capello, Jiangsu Suningden ayrıldı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Çin Süper Lig ekiplerinden , İtalyan teknik direktör Fabio ile yolları ayırdı.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Dostça görüşmelerin ardından Fabio ile karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırma kararı aldık. Sayın Capello artık futbol takımımızın başında bulunmayacak." ifadeleri kullanıldı.

    Capello, 2017'nin haziran ayında Jiangsu Suning Kulübü ile 18 aylık sözleşme imzalamıştı.

    Daha önce Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ile İngiltere ve Rusya Milli Takımları'nı da çalıştıran 71 yaşındaki Capello, bu sezon Çin ekibiyle çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet yaşadı.

    Öte yandan Jiangsu Suning, Capello'nun yerine Rumen çalıştırıcı Cosmin Olaroiu'yu takımın başına getirdi.

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