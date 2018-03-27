UEFA Uluslar Liginde prim miktarları belli oldu!

UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nin primlerini açıkladı! Kural ve yönetmeliklerin daha önce belli olduğu Eylül 2018'de başlayacak ligde Türkiye, B Ligi'nde ikinci grupta yer alıyor.

İşte UEFA'nın vereceği prim miktarları...