UEFA Uluslar Liginde prim miktarları belli oldu!

27 Mart 2018, Salı
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UEFA Uluslar Ligi'nde prim miktarları belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.03.2018
UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nin primlerini açıkladı! Kural ve yönetmeliklerin daha önce belli olduğu Eylül 2018'de başlayacak ligde Türkiye, B Ligi'nde ikinci grupta yer alıyor.
İşte UEFA'nın vereceği prim miktarları...
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