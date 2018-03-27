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    27 Mart 2018, Salı

    FUTBOL

    UEFA Uluslar Ligi'nde prim miktarları belli oldu!

    UEFA Uluslar Liginde prim miktarları belli oldu!
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 27.03.2018

    UEFA, ilk kez 2018'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nin primlerini açıkladı! Kural ve yönetmeliklerin daha önce belli olduğu Eylül 2018'de başlayacak ligde Türkiye, B Ligi'nde ikinci grupta yer alıyor.

    İşte UEFA'nın vereceği prim miktarları...

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