UEFAdan devrim gibi karar!

UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kurallarında değişikliğe gitti. UEFA, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğine izin verileceğini duyurdu.

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Bu kararın altında yatan sebep olarak ise futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterildi.

KONTENJAN ARTIRILDI!

UEFA'nın duyurduğu diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

SAATLERDE DE DEĞİŞİKLİK!

Türkiye saatine göre Şampiyonlar Ligi'nde artık hiçbir maç 21.45'te başlamayacak. Yapılan değişiklikler sonrası Türkiye'de Devler Ligi mücadeleleri 23.00 ya da 00.00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Salı ve Çarşamba günleri oynanacak ilk maçların başlama saati ise 20.55 ve 21.55 olacak.



Ayrıca, bu değişikliğin 15 Ağustos tarihinde Estonya'nın Tallinn kentindeki Lilleküla Stadı'nda oynanacak olan 2018 UEFA Süper Kupası için de geçerli olduğu belirtildi.