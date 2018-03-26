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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Engin Baytar'a 6 maç men cezası

    Engin Baytara 6 maç men cezası
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor'da forma giyen eski milli futbolcu 'a AFDK tarafından 6 maç men cezası verildi.

    Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 18 Mart 2018 tarihinde BAL'da oynanan 1074 Çankırı Spor-Kdz. Ereğli Belediyespor hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdiği Kdz. Ereğli Belediyespor'un futbolcusu 'a ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakadan daha men cezası verdi.

    Toplam 6 maç men cezası verilen eski milli futbolcu geçen ocak ayında Kdz. Ereğli Belediyespor'a imza atmıştı. Öte yandan aynı müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle Kdz. Ereğli Belediyespor kulübüne de 650 TL para cezası verildi.

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