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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    TFF'den Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

    TFFden Skrtele geçmiş olsun mesajı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    (), Slovakya'nın Tayland'la oynadığı özel maçta sağlık sorunu yaşayan li futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

    Mesajda şu ifadeler yer aldı;
    "Slovakya ile Tayland arasında oynanan özel milli maçta, Slovakya Milli Takımı forması giyen li futbolcu 'in yüzüne gelen bir top sonrası rahatsızlık geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Durumu iyi olan Martin Skrtel ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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