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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    "Messi kendini öldürebilir"

    Messi kendini öldürebilir
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Teknik Direktörü Jorge , hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

    , 'in 'nı kazanma ihtimali ve ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sampaoli'ye göre Messi, kupayı kazanamazsa kendini öldürebilir.

    İspanyol Marca gazetesinin yer verdiği haberde Sampaoli, "Messi'nin kafasında 'Dünya Kupası' denilen bir 'altıpatlar' var. Eğer kupayı kazanamazsa, ateş eder ve kendini öldürür." ifadelerini kullandı.


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