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"Messi kendini öldürebilir"
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
Sampaoli, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali ve Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sampaoli'ye göre Messi, kupayı kazanamazsa kendini öldürebilir.
İspanyol Marca gazetesinin yer verdiği haberde Sampaoli, "Messi'nin kafasında 'Dünya Kupası' denilen bir 'altıpatlar' var. Eğer kupayı kazanamazsa, ateş eder ve kendini öldürür." ifadelerini kullandı.
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