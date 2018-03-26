Arjantinde insanlık dışı faul!

Arjantin 2. Ligi'nde oynanan maçta Brown oyuncusu Minadevino'nun Los Andes'li Turraca'nın boğazına attığı tekme ortalığı karıştırdı.

Arjantin İkinci Liginde oynanan maç adeta bir kaosa dönüştü. Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle mücadele durdu. 100 taraftar gözaltına alındı.









SAHA İÇİNDE DE GERGİNLİK!

Tribün olayları nedeniyle gerilen ortamın yanı sıra, maçın 30. dakikasında yaşanan bir pozisyon, bu kez de saha içinde sinirlerin gerilmesine sebep oldu.

Los Andes'in kullandığı bir kornerde ceza yayı üzerinde topa hareketlenen Gustava Turraca, rakibini müdahalesi sonrası neye uğradığını şaşırdı. Minadevino'nun ayağını rakibinin boynuna ve yüzüne gelecek şekilde kaldırması ile suratına tekme yiyen Turraca, bir anda yerde kaldı.







MAÇ SONU YÜZÜNÜN HALİNİ PAYLAŞTI

Korkunç faul sonrası sağlık görevlilerini anında oyuna çağıran hakem, Minadevino'ya da tereddütsüz kırmızı kart gösterdi.

Maç sonrası paylaşılan Turraca'nın son halinin fotoğrafı ise yapılan faulün şiddetini gözler önüne serdi.



