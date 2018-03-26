Agüero, hangi takıma gideceğini açıkladı

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, sözleşmesi sona erdiğinde hangi takıma gideceğini açıkladı

Sergio Agüero, sözleşmesi sona erdiğinde Arjantin'e dönmek istediğini belirtti. Gitmek istediği takımı da belirten Agüero, "Manchester City ile yaptığım sözleşme 2020 yılında bitiyor. Bu tarihten sonra Arjantin'e döneceğim ve İndependiente'de oynayacağım." dedi.

MİLLİ TAKIMA BORÇLUYUM

Arjantin Milli Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Agüero, "Kendimi Arjantin'e borçlu hissediyorum. Bu borcumu ödeyebilmemin tek yolu da Dünya Kupası'nı kazanmak." dedi.