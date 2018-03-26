26 Mart 2018, Pazartesi
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MİLLİ TAKIMA BORÇLUYUM
Agüero, hangi takıma gideceğini açıkladı
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, sözleşmesi sona erdiğinde hangi takıma gideceğini açıkladı
Sergio Agüero, sözleşmesi sona erdiğinde Arjantin'e dönmek istediğini belirtti. Gitmek istediği takımı da belirten Agüero, "Manchester City ile yaptığım sözleşme 2020 yılında bitiyor. Bu tarihten sonra Arjantin'e döneceğim ve İndependiente'de oynayacağım." dedi.
MİLLİ TAKIMA BORÇLUYUM
Arjantin Milli Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Agüero, "Kendimi Arjantin'e borçlu hissediyorum. Bu borcumu ödeyebilmemin tek yolu da Dünya Kupası'nı kazanmak." dedi.
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