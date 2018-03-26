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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Agüero, hangi takıma gideceğini açıkladı

    Agüero, hangi takıma gideceğini açıkladı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    'nin li golcüsü , sözleşmesi sona erdiğinde hangi takıma gideceğini açıkladı

    Sergio , sözleşmesi sona erdiğinde 'e dönmek istediğini belirtti. Gitmek istediği takımı da belirten , " ile yaptığım sözleşme 2020 yılında bitiyor. Bu tarihten sonra Arjantin'e döneceğim ve İndependiente'de oynayacağım." dedi.

    MİLLİ TAKIMA BORÇLUYUM
    Arjantin Milli Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Agüero, "Kendimi Arjantin'e borçlu hissediyorum. Bu borcumu ödeyebilmemin tek yolu da 'nı kazanmak." dedi.

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