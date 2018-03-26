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    26 Mart 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Barcelona'dan görülmemiş anlaşma

    Barcelonadan görülmemiş anlaşma
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    ve , konusunda centilmenlik anlaşması imzaladı

    İspanyol As gazetesinin haberine göre ile , konusunda centilmenlik anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre eğer Griezmann ve Atletico Madrid sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşamazsa, Barcelona devreye girecek. Bunun üzerine Atletico Madrid, Griezmann'la sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı.

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