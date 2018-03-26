Barcelonadan görülmemiş anlaşma

26 Mart 2018, Pazartesi
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Barcelona'dan görülmemiş anlaşma
Güncelleme Tarihi: 26.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Barcelona ve Atletico Madrid, Griezmann konusunda centilmenlik anlaşması imzaladı
İspanyol As gazetesinin haberine göre Barcelona ile Atletico Madrid, Griezmann konusunda centilmenlik anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre eğer Griezmann ve Atletico Madrid sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşamazsa, Barcelona devreye girecek. Bunun üzerine Atletico Madrid, Griezmann'la sözleşme yenilemek için görüşmelere başladı.
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