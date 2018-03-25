Taraftarlar maçı çatıdan izledi!

Bölgesel Amatör Ligde oynanan Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. stadyuma sığmayan taraftarlar maçı çatıdan takip etti.

Artvin'de, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor, ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Hopasporlu taraftarlar maçı stadın yanı sıra çevredeki binaların katları ve çatılarını doldurarak izledi.

Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, 2 puan önünde lider olan Kars 36 Sporu evinde konuk eti. Kazananın şampiyonluk için önemli bir avantaj elde edeceği karşılaşmaya 15 binin üzerinde Hopasporlu taraftar izledi.











