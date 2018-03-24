;
    24 Mart 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    UEFAdan Halil Umut Melere görev
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 27 Mart Salı günü Karadağ ile Fransa arasında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grup maçında düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Niksic şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    Usain Bolt, B. Dortmundla antrenmana çıktı Usain Bolt, B. Dortmund'la antrenmana çıktı
    Eski Bursasporlu rekor kırdı! Eski Bursasporlu rekor kırdı!
    Avrupanın en iyi golcü çiftleri! Avrupa'nın en iyi golcü çiftleri!
    BİZE ULAŞIN