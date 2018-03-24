Ibrahimovicten Dünya Kupası açıklaması

Daha önce milli takımı bıraktığını açıklayan Ibrahimovic, Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu

Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası ve İsveç'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra Los Angeles Galaxy'le sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası'yla ilgili konuştu.

MLSsoccer.com'a konuşan yıldız futbolcu, ''Öncelikle Los Angelas'a yerleşmek ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Şimdilik buna odaklandım.'' dedi.

Dünya Kupası'nda İsveç formasını giyip giymeyeceğiyle ilgiliyse, ''Bunun İsveç'le bir ilgisi yok. Eğer gitmek istersem, giderim. Eğer gitmek istemezsem, gitmem.'' ifadelerini kullandı.