Avrupanın en iyi golcü çiftleri!

21 Mart 2018, Çarşamba
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Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...
Avrupa'nın en iyi golcü çiftleri!
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...
Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...
Asist-gol bağlantısı en yüksek ikililer arasında Galatasaray'ın yıldızları zirveye oynuyor. İlk sırada ise herkesi şaşırtacak iki isim var...
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