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    21 Mart 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    Avrupa'nın en iyi golcü çiftleri!

    Avrupanın en iyi golcü çiftleri!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi ve ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...

    Galatasaray'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Bafetimbi ve ikilisi, Avrupalı birçok rakibini de solladı. İşte Avrupa'nın asist-gol bağlantısı en yüksek oyuncular sıralaması...

    Asist-gol bağlantısı en yüksek ikililer arasında Galatasaray'ın yıldızları zirveye oynuyor. İlk sırada ise herkesi şaşırtacak iki isim var...

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