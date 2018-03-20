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    20 Mart 2018, Salı

    FUTBOL

    Rafael Benitez'den Beşiktaşlıları çıldırtan sözler

    Rafael Benitezden Beşiktaşlıları çıldırtan sözler
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    , 8-0 kazandıkları Liverpool- maçını unutamıyor! Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da sürdüren İspanyol menajer, "Bu sezon yaptığınız işten keyif aldınız mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

    Benitez, 2007 yılındaki Liverpool- maçını hatırlattı ve "Ben kazanırken yaptığım işten zevk alırım. İşimi iyi yapıp, sonunda doğrusuna gittiğimi gördüğümde gururlanıyorum. Buradaki zamanımın tamamında acı çekerken zevk almak kolay değil çünkü kazanman gerekse de bazen kaybediyorsun. Bu sezondan zevk aldım mı? Hayır fakat belki bu 'zevk alma' kelimesi İngiltere'de farklıdır. Yaptığım işten memnunum, seviyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Beşiktaş'a 8 gol attığımda zevk aldım." dedi.

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