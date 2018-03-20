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    20 Mart 2018, Salı

    FUTBOL

    Hıncal Uluç'tan ligin zirvesindeki hocalara sert eleştiri!

    Hıncal Uluçtan ligin zirvesindeki hocalara sert eleştiri!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018

    Ligin zirvesinde hocalar; , Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman... Sabah Spor'un duayen kalemlerinden Hıncal Uluç, 4 hocanın oynattığı futbol ve özellikle hafta sonu sergiledikleri performans nedeniyle çok sert eleştirilerde bulundu.

    , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den söz ediyorum.. Şampiyonluğa oynayan dört takım.. Biri "Üç Büyükler.." Öbürü, küçük, minnacık, seyircisi bile olmayan kulübün "Büyük" futbol takımı..
    Bir tesadüf bu dört İstanbul takımını geçen hafta arka arkaya iki gece oynanan iki derbide karşı karşıya getirdi.
    Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir- Beşiktaş..
    Sonuç?.
    On paralık futbol yok.. Çünkü..
    Bu dört takımın dördünün de başında "Büyük Hoca" yok!.
    Bakın, antrenör falan demiyorum.. Öylesi var.. Takımı iyi hazırlamak kolay. Biraz kafası çalışan, biraz uğraşan, arayan, gelişmeleri izleyen biri bunu kolay yapar.

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