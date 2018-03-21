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    21 Mart 2018, Çarşamba

    FUTBOL

    El Sadd, Xavi ile devam etmek istiyor

    El Sadd, Xavi ile devam etmek istiyor
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden 'ın genel menajeri Turki Nasser Al-Ali, İspanyol futbolcu Hernandez ile devam etmek istediklerini söyledi.

    Katar medyasına açıklamada bulunan Turki Al-Ali, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olan ile 2 yıl daha sözleşme imzalamak istediklerini belirtti.

    takımının geleceğiyle ilgili demeç veren El Sadd Genel Menajeri, "İlk önceliğimiz Xavi ile 2 sezon daha devam etmek. Henüz rolüyle ilgili karar vermedik. Xavi, futbolcu olarak da devam edebilir, başka bir pozisyonda da görev alabilir. Yakında duyururuz." ifadelerini kullandı.

    Altyapısından yetiştiği Barcelona'da 1998-2015 sezonlarında forma giyen ve kulübün efsane futbolcuları arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Xavi, bu dönemde 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 lig, 3 İspanya Kral Kupası kaldırmıştı.

    Katalan temsilcisinde 700'den fazla maça çıkan orta saha oyuncusu, 133 kez formasını giydiği İspanya Milli Takımı'nda ise bir Dünya Kupası ile iki Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

    El Sadd'a 2015'te katılan Xavi, takımıyla 73 maça çıkıp 20 gole imza attı.

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