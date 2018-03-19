Enes Ünal, İspanyada haftanın 11inde!

İspanya La Liga'da oynanan 29. hafta maçları sonrasında haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Villarreal'in Atletico Madrid'i 2-1 yendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden Enes Ünal, La Liga'da haftanın en dikkat çeken futbolcusu olurken, milli yıldız haftanın 11'inde de kendisine yer buldu.

Enes, 11'de forvet hattında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yle birlikte yer aldı.

İşte İspanya'da haftanın 11'i:





HAFTANIN EN GÜVENİLİR FUTBOLCUSU DA ENES!

Haftanın 11'inde Ronaldo ve Messi'yle birlikte hücum hattında yer alarak göğsümüzü kabartan 20 yaşındaki milli yıldıza başarılı performansı sonrası bir onur daha layık görüldü.



İspanya La liga'da haftanın en güvenilir oyuncusunun seçildiği ankette, Enes Ünal birinci oldu.

Enes'in bu sezon La Liga'da çıktığı 24 mücadelede 6 gol ve 3 asisti bulunuyor.



