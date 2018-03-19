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    19 Mart 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Avrupa'yı sallayan Türkler!

    Avrupayı sallayan Türkler!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    2018 yılında gösterdikleri performansla, Avrupa'da isimlerinden söz ettiren Türk futbolcuları sizler için derledik.

    Cengiz Ünder (Roma)
    10 maç
    8 ilk onbir
    5 gol
    1 asist

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