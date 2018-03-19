Avrupayı sallayan Türkler!

19 Mart 2018, Pazartesi
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Cengiz Ünder (Roma)
Avrupa'yı sallayan Türkler!
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
2018 yılında gösterdikleri performansla, Avrupa'da isimlerinden söz ettiren Türk futbolcuları sizler için derledik.
Cengiz Ünder (Roma)
10 maç
8 ilk onbir
5 gol
1 asist
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