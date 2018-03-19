Bir maçta en az 4 gol atanlar listesinde Süper Ligden 2 isim!

19 Mart 2018, Pazartesi
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Bir maçta en az 4 gol atanlar listesinde Süper Lig'den 2 isim!
Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018
Hafta sonunda Mauro Icardi'nin Sampdoria'ya, Mohamed Salah'ın Watford'a, Ronaldo'nun da Girona'ya 4 gol atmasının ardından, son beş sezonda Süper Lig'de ve Avrupa'nın beş büyük liginde bir maçta en az dört gol atan oyuncuları inceledik.
CARLOS VELA | REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO | 23 KASIM 2013 | 4 GOL
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