Belediye başkanı lisanslı futbolcu çıktı

Lisanslı futbolcu olan Sivas’ın Kangal İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, ilçede bulunan amatör takımın maçında sahayı çıktı.

Sivas'ta bugün Kangal Termikspor ile Demirçelik Divriğispor arasında oynanan Amatör Küme maçında ilginç bir olay yaşandı. 45 puanla lider olan Kangal ile 25 puanla 7. sırada bulunan Divriğispor arasında oynanan müsabakanın 70. dakikasında aynı zamanda Kangal Belediye Başkanı olan 52 yaşındaki Mehmet Öztürk, oyuna girdi. Başkanı sahada gören ilçe halkı ve taraftarlar şaşkınlık yaşadı.

Müsabaka, BAL Ligi'nin en güçlü adaylarından ve Başkan Öztürk'ün de mücadele ettiği Kangal Termikspor'un 6-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öztürk, lisanslı futbolcu olduğunu ve gençliğinde uzun süre futbol oynadığını belirterek, "Kangal Belediyespor'un lisanslı futbolcusuyum. Amacım sporun her dalını halkımıza yaşatmak. Hayatın her alanında spor yapılmasını sağlamaktır. Amacım farkındalık oluşturmak, sporu sevdirmektir. Ben 52 yaşındayım. Gençler ile 1 saat halı sahada futbol oynayabiliyorum" dedi.

Başkanla aynı maçta forma giyen genç futbolcular ise Öztürk'ün beklediklerinin üstünde bir performans sergilediğini belirttiler.