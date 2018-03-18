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    18 Mart 2018, Pazar

    FUTBOL

    Inter, Icardi ile farka gitti

    Inter, Icardi ile farka gitti
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. hafta maçında Sampdoria'yı deplasmanda 5-0 yenen Inter'de, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 4 gole imza attı.

    Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçta Inter, 26. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikadan itibaren Inter'de sahneye Icardi çıktı. Arjantinli futbolcu 30. dakikada penaltıdan, 31, 44 ve 51. dakikalarda attığı 4 golle maça damga vurdu. 21 dakikada 4 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, 66. dakikada yerini Eder'e bıraktı.

    Mücadelede başka gol olmayınca Inter, konuk olduğu Sampdoria'yı 5-0'lık skorla geçti.

    Icardi böylece ligdeki gol sayısını 22'ye çıkarıp gol krallığı yarışında 24 kez rakip fileleri havalandıran Lazio'dan Ciro Immobile'ye yaklaştı.

    Inter bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı, Sampdoria ise 44 puanda kaldı.

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