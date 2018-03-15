Southamptonda Hughes dönemi

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Southampton'da Hughes dönemi
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
İngiliz ekibi, Mark Hughes'u sezon sonuna kadar teknik direktörlüğe getirdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, teknik direktör Mark Hughes ile anlaştı.
İngiliz ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 54 yaşındaki Galli teknik adamın sezon sonuna kadar görev yapacağı kaydedildi.
Ligde son 17 maçta sadece bir galibiyet alabilen Southampton, bitime 8 hafta kala küme düşme hattının bir puan üzerinde yer alıyor.
Teknik direktör Hughes, Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queen Park Rangers ve Stoke City'nin başında 445 Premier Lig maçına çıktı.
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