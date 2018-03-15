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    16 Mart 2018, Cuma

    FUTBOL

    Costa'dan Conte'ye sansür

    Costadan Conteye sansür
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Diego Costa, dün gece yaptığı Chelsea paylaşımında, Conte'nin ismini karaladı.

    Diego Costa dün gece oynanan Barcelona-Chelsea maçı öncesi, eski takımına destek verdi. Sosyal medya hesabından Chelsea'nin kadrosunu paylaşan Diego Costa, sorun yaşadığı Antonio Conte'nin ismini ise sansürledi.

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