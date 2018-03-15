Costadan Conteye sansür

16 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Costa'dan Conte'ye sansür
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Diego Costa, dün gece yaptığı Chelsea paylaşımında, Conte'nin ismini karaladı.
Diego Costa dün gece oynanan Barcelona-Chelsea maçı öncesi, eski takımına destek verdi. Sosyal medya hesabından Chelsea'nin kadrosunu paylaşan Diego Costa, sorun yaşadığı Antonio Conte'nin ismini ise sansürledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ