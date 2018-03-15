Superclasiconun galibi River Plate

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"Superclasico"nun galibi River Plate
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Arjantin Süper Kupa maçında River Plate, Boca Juniors'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu
Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan "Superclasico"da Boca Juniors ile River Plate bu kez Arjantin Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Başkent Buenos Aires'teki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan karşılaşmada River Plate, 17. dakikada penaltıdan Gonzalo Martinez ve 69. dakikada Ignacio Scocco'nun attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
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