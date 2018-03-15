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    FUTBOL

    "Superclasico"nun galibi River Plate

    Superclasiconun galibi River Plate
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Arjantin Süper Kupa maçında River Plate, Boca Juniors'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu

    Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan "Superclasico"da Boca Juniors ile River Plate bu kez Arjantin Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

    Başkent Buenos Aires'teki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan karşılaşmada River Plate, 17. dakikada penaltıdan Gonzalo Martinez ve 69. dakikada Ignacio Scocco'nun attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

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