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    16 Mart 2018, Cuma

    FUTBOL

    Beşiktaş'la gelen rekor

    Beşiktaşla gelen rekor
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018

    , Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 maç kazanarak rekor kırdı.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'ın rakibi olan 'in hocası , üst üste aldığı Beşiktaş galibiyetleriyle rekor kırdı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maç kazanma rekoru 10 maçla Ancelotti ve Van Gaal'in elinde bulunurken, Beşiktaş galibiyetleriyle bu sayıyı 11'e çıkaran Heynckes, rekorun tek başına sahibi oldu.

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