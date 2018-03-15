Beşiktaşla gelen rekor

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Beşiktaş'la gelen rekor
Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 15.03.2018
Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11 maç kazanarak rekor kırdı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes, üst üste aldığı Beşiktaş galibiyetleriyle rekor kırdı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maç kazanma rekoru 10 maçla Ancelotti ve Van Gaal'in elinde bulunurken, Beşiktaş galibiyetleriyle bu sayıyı 11'e çıkaran Heynckes, rekorun tek başına sahibi oldu.
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