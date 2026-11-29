Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, maç sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Nene, "Daha da gelişebileceğimiz düşünüyorum. Bunu yaparken de kazanmaya devam etmek istiyoruz. Sezon sonundaki amacımız, toplayabileceğiz maksimum puanı toplamak. Maça motive olarak çıktı. Takımda iyi bir ruh var. Her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Kendimizi aşmaya devam edeceğiz. İsteğimiz, Fenerbahçe'yi ait olduğu noktaya taşıyabilmek." ifadelerini kullandı.