Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek 23 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın gollerini 53. dakikada Oğuz Aydın, 57. dakikada Milan Skriniar ve 87. dakikada Mason Greenwood kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki son 3 maçta 2. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi. Erzurumspor FK ise üst üste 4 maç yenilmiş oldu ve 14 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor FK ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe-Erzurumspor FK mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.

Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Kerem'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen İsmail'in kafa vuruşunda top Mustafa Yumlu'dan döndü. Dönen topa İsmail tekrar kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.



53. dakikada Greenwood'un pasında topu alan Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0



55. dakikada Kante'nin pasında sağ tarafta topu alan Greenwood'un rakiplerinden sıyrılıp ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.



57. dakikada Greenwood'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-0



88. dakikada İrfan'ın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Greenwood'un ceza sahası sağ çaprazdan yakın direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0



90. dakikada Erzurumspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu alan Oğuz Aydın'ın ceza sahası sol çaprazına kadar girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.