Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, maç sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Greenwood, "İşim gol atmak ve asist yapmak. Bu yüzden Fenerbahçe beni transfer etti. Doğru fikirlerle aynı şekilde devam edeceğiz. Takım olarka iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu sezon iyi şeyler yapabileceğimiz kanaatindeyim. Kendi evimizde çok fazla gol attığımı söyleyebilirim. Marsilya'da da böyleydi. Kendi stadımızda gol atmak beni çok mutlu ediyor. Stadımızda oynamaktan çok keyif alıyorum. Oğuz'un golü benim golümden daha güzeldi. Farklı bir öz güvenle oynuyor. Dolayısıyla kendi adıma söyleyebilirim ki, onunla oynamaktan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.