Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Kazanmak önemli. Gördüğümüz bazı durumlar var geldiğimizden beri. değişmesini istediğimiz şeyler de var. 3 gün önce takım geldi ve hazırlanmaya çalıştık. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Serkan Hoca da kadro kalitesine rağmen iyi iş çıkarıyor. Golü bulamadıkça oyun biraz hantallaştı. Topu bulma açılarımız zorlanmaya başladı. Kalemize hiç getirmedik. 2. yarıyla birlikte golün gelmesiyle rahatladık. Mutlu olduğum yerler çok fazla, değişmesini istediğim yerler de var. Oyuncularıma teşekkür ederim.

Ne olursa olsun, Fenerbahçe her kulvarda takipçi ve kupaların talibi olmalıdır. Serkan Hoca'ya ve Erzurumspor'a kalan maçlarda başarılar dilerim. Gelişmesini beklediğim konular şunlar: Topun bize geçtiğinde hızlı şekilde sahaya yerleşip daha koşucu, kaptırdığı yerlerde reaksiyonel bir Fenerbahçe olmasını istiyorum. Oyuncular bugün bunu yaptılar. Tedirginlik doğal ama keskin olmamız gerekiyor. İlk yarı keskin değildik, ikinci yarı daha keskindik." ifadelerini kullandı.