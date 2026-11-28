Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme gelen stadyum projesiyle ilgili çıkan iddialara yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüp, kendilerine resmi bir teklif ulaşmadığını ve yönetim kurulunun konuyla ilgili herhangi bir kongre planlamasının bulunmadığını açıkladı.

Fenerbahçe, Maltepe'de yapılması gündeme gelen stadyum projesiyle ilgili kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, projeyle ilgili kendilerine yetkili merciler tarafından herhangi bir teklif iletilmediğini ve konunun yönetimin gündeminde olmadığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Maltepe'de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır.

İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde Yönetim Kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ekim ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısında yeni stat için açıklamalarda bulunmuştu:

"Stadı anlatacaktım. Anlatayım da bilin. Bir stat meselesi var. Bizden önceki yönetim ve ondan önceki yönetim içindeki bazı insanlar devletle diyaloğa girmişler. Bu diyaloğun sonunda devlet, 2032'de Avrupa Şampiyonası'nı İtalyanlarla beraber yapmak üzere UEFA'dan almışlar. Şimdi Türkiye, 2032'deki finalin burada oynanmasını istiyor. Fakat bunun için de 75 bin kişilik bir stat yapmak istiyorlar ve bu statta da finalin oynanmasını arzu ediyorlar ve çalışma yapıyorlar. Bizim yönetimlerle konuşmuşlar, belli aşamalara da gelmişler. Ama yönetim gidince top bize kaldı. Mevcut olan stadın büyütülmesiyle ilgili Nihat Bey sağ olsun projeleri hazırladı hem Gençlik Spor'a hem Çevre Bakanlığı'na verdik. Bunu hızlandırmak için de iki arkadaşımla, Özgür Bey ve Yusuf Buğra Tanık Bey'le Ankara'ya gittik, Çevre Bakanı'yla konuştuk, hızlansın projeler ki biz de başlayalım diye. O, bu konuyu tekrar açtı, dedi ki, 'Böyle bir düşüncemiz var, eğer arzu ederseniz bu stadı size tahsis edelim. Siz Saracoğlu'ndan çıkıp buraya gelin.' Ben de arkadaşların yanında şunu söyledim, 'Fenerbahçe'nin menfaatine olmayan hiçbir şeye evet demem. Ancak menfaatleri görürsem, kağıt üstünde getirisiniz, böyle böyle yapacağız, böyle olacak, bizim de isteklerimiz varsa oraya koyarız, siz de onları kabul ederseniz kongreyi toplar, bunu kongreye götürürüm. Kongre karar verir. Olumlu olumsuz, bilemem.' Bu şekilde konuştuk ve onlar bir hazırlık yapıyorlar. Bu hazırlık da fizibilite çalışması. Bu konuşmanın sırasında da menfaatlerimizin olması gerektiğini ifade ettik. 'Olmasa zaten kongreyi toplamam.' dedim. 'Benden sonra gelenlerle yapılacaksa yapılır.' dedim."