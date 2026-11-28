TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Polonyalı orta saha! Şampiyonlar Ligi maçında canlı izlendi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerin, Slavia Prag forması giyen 22 yaşındaki orta saha Wiktor Nowak'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)