Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu için pusuya yattı! Yeni kontrata imza atmazsa...
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, kadronun yerli kalitesini artırmak amacıyla Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldı. Inter ile sözleşmesini yenilemezse 32 yaşındaki futbolcuya resmi teklif yapılacak. Yıldız orta sahanın da Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı ifade edildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelişinin ardından transfere bakış açısı da değişti.
46 yaşındaki hoca şampiyonluğun yerli yıldızlardan geçtiğini düşünerek bu yönde hamleler yapmaları gerektiğini söyledi.
Yönetim de bunun üzerine orta saha arayışlarında rotayı Hakan Çalhanoğlu'na kırdı. 32 yaşındaki futbolcunun kulübü İnter ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kanarya da pusuda bekliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun önceliği kariyerini İnter'de sürdürmek. Ancak İtalyan ekibi şu ana kadar deneyimli orta saha oyuncusunu ikna edecek bir teklif sunamadı.
Inter ile Hakan arasındaki görüşmeleri Fenerbahçe de yakından takip ediyor. Bir anlaşma çıkmaması durumunda sarı-lacivertliler güçlü şekilde masaya oturacak.
Böyle bir olasılıkla sarı-lacivertlilerde hedef Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye bağlamak olacak.
SICAK YAKLAŞIYOR
Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı kaydedildi. İnter kendisine istediği rakamı önermezse kariyerine Türkiye'de devam etmeyi planlıyor.
Seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın rakibi olan Hakan Safi'ye "Evet" diyen tecrübeli orta saha oyuncusu, yeni bir öneriye de olumlu yaklaşacak.
Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla toplamda çıktığı 226 maçta takımına 53 gol ve 39 asistlik katkı sağladı.
Yıldız oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.