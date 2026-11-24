Fenerbahçe'de kadro sil baştan! 5 yıldızla yollar ayrılıyor
Şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de devre arasında kadro operasyonu yapılacak. Sarı-lacivertli yönetim, yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği iki yıldızın yanı sıra üç futbolcuyla daha vedalaşabilir.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Fenerbahçe Süper Lig'de alınan üstü üste kötü sonuçlar sonrasında kadroyu sil baştan değiştirme kararı aldı.
Takvim'in haberine göre; Uzun süren şampiyonluk hasretini sonlandıramayan ve bu sezon da henüz 12. Haftada lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler devre arasında kadrosundan önemli yıldızlarla vedalaşma kararı aldı.
Buna göre Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan Archie Brown ve Dorgeles Nene'yi kesin olarak satacak.
Yönetim buradan önemli bir bonservis geliri elde etmek istiyor.
Ayrıca yüksek maaş alan oyunculardan N'Golo Kante'nin sözleşmesinden çıkmaya çalışacak.
Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun durumu ise yeni transfere bağlı.
Fenerbahçe, 9 numara transferi yaparsa Lukaku ile de yollar ayrılacak.
Yönetim, performansından memnun olmadığı Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye ise teklif gelmesi durumunda kolaylık sağlayacak.
Fenerbahçe Yönetimi, bu hamlelerle hem formsuz oyuncularından kurtulmayı hem de ekonomik olarak rahatlamayı hedefliyor.
Kanarya'da bu anlamda yakın zamanda flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.