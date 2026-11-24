Fenerbahçe'de kadro sil baştan! 5 yıldızla yollar ayrılıyor

Şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de devre arasında kadro operasyonu yapılacak. Sarı-lacivertli yönetim, yüksek bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği iki yıldızın yanı sıra üç futbolcuyla daha vedalaşabilir.