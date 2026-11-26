Manu'lu yıldız ocakta ayrılacak! Fenerbahçe menajeriyle görüşmelere başlıyor
Fenerbahçe, ara transfer döneminde Marcus Rashford'u kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz yıldızla masaya oturmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, anlaşma sağlanması halinde Manchester United ile bonservis pazarlığına başlayacak.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ses getirecek bir takviyeye imza atmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetimin gündemine gelen son isim, Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford oldu.