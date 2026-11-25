Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak mücadelede Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, son Liverpool galibiyetinin ardından Avrupa'da bir kez daha kazanmak istiyor. İki takımın geçmişteki eşleşmeleri ve Shakhtar'ın Türk ekiplerine karşı yenilmezlik serisi maçın önemini artırıyor. Peki, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe hangi kanalda?Fenerbahçe maçı saat kaçta? Maça dair tüm bilgiler ve canlı izleme ekranı A Spor'da...

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ukrayna temsilcisinin savaş nedeniyle iç saha maçlarını oynadığı Londra'daki Stamford Bridge, bu kez sarı-lacivertlilerin Avrupa mücadelesine ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada 5 puan topladı. Bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan temsilcimiz, son maçında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir sonuç elde etti. Shakhtar Donetsk ise dört maç sonunda 4 puanda bulunuyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar karşısında kazanarak takımının Avrupa'daki konumunu güçlendirmek istiyor. İki ekip arasındaki önceki eşleşmelerde turu geçen taraf Shakhtar olmuştu. Fenerbahçe, bu kez Londra'da farklı bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşmasına dair tüm bilgiler ve canlı skor ekranı A Spor'da!

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Dev mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere'nin Londra kentindeki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1'DE Mİ?

Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasındaki mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE UKRAYNA TAKIMLARIYLA 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleriyle bugüne kadar 12 karşılaşma oynadı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcileriyle oynadığı maçların büyük bölümü Dinamo Kiev karşısında gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev ile 8, Shakhtar Donetsk ve Zorya Luhansk ile ikişer kez karşılaştı.

SHAKHTAR DONETSK'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI İSTATİSTİĞİ

Shakhtar Donetsk, Türk takımlarına karşı oynadığı Avrupa kupası maçlarında yenilgi yaşamadı. UEFA'nın güncel istatistiklerine göre Ukrayna temsilcisi, 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlar, Fenerbahçe'nin Londra'da karşılaşacağı rakibin Türk kulüplerine karşı etkili performansını ortaya koyuyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ GEÇMİŞİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında daha önce altı sezon mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin en önemli başarısı 2007-2008 sezonunda çeyrek finale yükselmesi oldu.

Arthur Zico yönetimindeki takım, o sezon Chelsea karşısında yarı final biletini alamasa da kulüp tarihinin en başarılı Avrupa performanslarından birini sergiledi. 2026-2027 sezonuyla birlikte Fenerbahçe, organizasyonun ana aşamasında yedinci kez mücadele ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİ TÜRK TEKNİK DİREKTÖR İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

İki ekip arasındaki müsabaka aynı zamanda iki yakın dostun da mücadelesi olacak. Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde rakip olan Emre Belözoğlu ile Arda Turan, 2012 yılında da Atletico Madrid'de birlikte forma giydi. A Milli Takım'da 100'ün üzerinde maça çıkan Belözoğlu ile Turan, teknik adam olarak ilk kez 25 Mayıs 2025'te Eyüpspor - Antalyaspor maçında karşılaştı. İkili bu kez Devler Ligi'nde takımlarının başarısı için kenarda olacak. Mücadele aynı zamanda 'Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün karşılaştığı ilk maç' olarak kayıtlara geçecek.

EN GOLCÜ GREENWOOD

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşarken, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 2 maçta da fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 7 golü bulunan Greenwood, tüm kulvarlarda kaydettiği 11 golle takımının en golcü oyuncusu olarak ön plana çıkıyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Karavaev, Bondar, Matvienko, Henrique, Gomes, Kryskiv, Salisson, Isaque, Newerton, Meirelles



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Vedat

SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI (TIKLA-İZLE)